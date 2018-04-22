أخبار مصر - الاحد 22 ابريل 2018

– مليون «شنطة رمضان» مجاناً لمحدودى الدخل
– لأول مرة.. عربات شحن جوي بأياد مصرية

 

الاهرام

– السيسى وماكرون يؤكدان دعمهما تسوية الأزمة سياسيا

– استراتيجية وطنية للثقافة القانونية دعما للدولة

– إشادة حزبية بمدونة المعايير الإعلامية

– إجراء 342 عملية جراحية وصرف الأدوية بالمجان من قافلة الأزهر فى تشاد

– مصر ترحب بتعليق التجارب النووية والصاروخية فى كوريا الشمالية

– سرقة رواتب 6 لاعبين بنادى وادى دجلة

– طنطا يودع دورى الأضواء بالخسارة من المصرى

– اليوم..الأهلى يواجه الاتحاد الليبى فى نهائى إفريقيا لليد

 

الاخبار

– الرئيس: مواجهة صناعة التطرف الفكرى.. ومدينة للمعرفة بالعاصمة الإدارية

– وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية

– 55 مليار جنيه للمشروعات فى الإسماعيلية

– مجلس الأعمال المصرى – السودانى يضع خارطة طريق لتنمية علاقات البلدين

– مليون «شنطة رمضان» مجاناً لمحدودى الدخل

– ٥٢ مليار جنيه للمشروعات التنموية في الإسماعيلية

– الجارحي: تغطية صحية شاملة للمواطنين وتوفير الدعم المالي اللازم

– رئيس الاتحاد الدولي للغاز: عمليات التنمية شرق المتوسط تمثل فرصاً هائلة لاقتصاديات دول المنطقة

– لأول مرة.. عربات شحن جوي بأياد مصرية

– المدعي العسكري:استمرار حظر النشر في قضيتي «عنان»