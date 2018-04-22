القاهرة - أخبار مصر

نجح ضباط مباحث القاهرة – فى أقل من 24 ساعة – فى ضبط 5 لصوص سرقوا رواتب 6 من لاعبى نادى وادى دجلة بالإكراه داخل شقتهم بالبساتين وإعاده المسروقات.

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من 6 لاعبين لكرة قدم بنادى وادى دجلة الرياضى ومقيمون بشقة مستأجرة بعقار بالمنطقة حيث قرروا بأنهم اثناء تواجدهم بالشقة سكنهم فوجئوا بحضور 4 أشخاص ادعوا أنهم ضباط مباحث وحضروا لمقابلتهم بدعوى وجود شكوى ضدهم من أهالى المنطقة لقيامهم بمعاكسة السيدات وقاموا بالاستيلاء منهم على 29 ألف جنيه و6 هواتف محمولة كرهاً عنهم عقب تقييدهم وفروا هاربين.

من جانبه وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بسرعة ضبط الجناة وتم وضع خطة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين من خلالها أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا تم ضبطه. بالاشتراك مع أخصائى تدليك بالفريق واثنين آخرين.