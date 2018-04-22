أخبار مصر - الاحد 22 ابريل 2018

– عباس: لن نسمح لترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

– مناورات عسكرية صينية تزيد التوتر مع تايوان

الاتحاد

– الإمارات تدعم الأجهزة الأمنية في عدن بسيارات جديدة

– اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان لتحقيق الأهداف المشتركة

– الأمن السعودي يسقط طائرة لاسلكية صغيرة حلقت فوق منطقة الخزامي

– مقتل موظف لبناني بالصليب الأحمر في تعز

– مجلس الأمن يبحث الملف السوري في «مزرعة نائية» بالسويد

– العراق: ضبط 9 إرهابيين وعبوات ناسفة وصواريخ

– دي ميستورا يدعو النظام للتعاون مع الأمم المتحدة

– الملف السوري يتصدر أجندة اجتماعات «مجموعة السبع»

– وزير ألماني يزور بغداد لبحث إعادة اللاجئين العراقيين

– عباس: لن نسمح لترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

الخليج

– مناورات عسكرية صينية تزيد التوتر مع تايوان

– فريق حقوقي يكشف تمويل قطر وتجار يمنيين للإرهاب الحوثي

– سلطان بن سحيم: حذرنا من سيطرة وتآمر «الإخوان» على قطر

– «أهل مصر» تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الحروق بالمنطقة في 2020

– الصليب الأحمر يغادر تعز بعد اغتيال أحد مسؤوليه برصاص مجهولين

– مغردون يهاجمون بعنف تغريدات حمد بن جاسم حول دول المقاطعة

– «داعش» يستهدف المدنيين على طريق كركوك تكريت

– مشروع قانون أمريكي لنزع سلاح «حزب الله»

– مفتشو الكيماوي يجمعون عينات في دوما لبدء التحقيق

– «السلطة» تبدأ تحركاً أممياً للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

– أزمة دبلوماسية بين الكويت ومانيلا بشأن قضية الخادمات

– تونس: لا حل في الأفق بين الحكومة و«اتحاد الشغل»

– الهند تعاقب مغتصبي الأطفال بالإعدام