القاهرة - أخبار مصر

أكد الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك غيابا تاما للخطة الاستراتيجية الخاصة بمخزون الدواء في مصر، مؤكدا غياب التتبع الدوائي لمعرفة نواقص الأدوية.

وأضاف “البدوي”، خلال حواره مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء السبت، أن هناك نقصا في دواء الشلل الرعاش منذ أكثر من 8 شهور، مشيرا إلى أن هناك أناس يقومون بتخزين الدواء وتسريبه للسوق السوداء عن طريق شركات التوزيع.

وطالب بإنشاء هيئة الدواء لتكون الحل لأزمة النواقص مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء حازم ضد الشركات الممتنعة عن تصنيع الدواء.، بحسب وسائل اعلام محلية.