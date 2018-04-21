وكالات

حافظ برشلونة على لقبه في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، بعدما دك شباك إشبيلية 5-0 في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

أنهى “البلاوجرانا” الشوط الأول بثلاثية، تناوب على تسجيلها النجمان الأوروجوياني لويس سواريز (ثنائية في الدقيقتين 14 و40)، والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أضاف القائد أندريس إنييستا الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يختتم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو الخماسية في الدقيقة 69 من علامة الجزاء.

وبهذا يواصل الفريق الكاتالوني هيمنته على لقب الكأس للموسم الرابع على التوالي مضيفًا لقبه الـ30 في المسابقة، ويعزز من رقمه كصاحب الرقم القياسي بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، أتلتيك بلباو.

ويعد هذا هو أول ألقاب إرنستو فالفيردي مع البرسا، منذ جلوسه على مقعد المدير الفني الصيف الماضي، ويقترب من تحقيق الثنائية المحلية (الليجا والكأس)، حيث لا يفصله سوى انتصار وحيد من أجل إعلانه بطلًا لليجا هذا الموسم.

وفي المقابل، فشل الفريق الأندلسي في إضافة لقبه السادس في هذه البطولة خلال النهائي التاسع له.

وسيكون أمام إشبيلية فرصة للثأر من هذه الخسارة المذلة، عندما يلتقي الفريقان قبل بداية الموسم الجديد على لقب كأس السوبر الإسباني.