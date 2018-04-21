نقابة الإعلاميين تعلن شروط العضوية و الأوراق المطلوبة للقيد 21-4-2018 2018/04/21 - 23:30 نقابة الإعلاميين تعلن شروط العضوية و الأوراق المطلوبة للقيد 21-4-20182018-04-21T23:30:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة إنتشار السيارات المتنقلة لبيع السلع بتخفيضات قد تصل لــ 40 % لرفع العبء عن المواطن 21-4-2018 شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال التطوير فى مستشفى الإسماعيلية العام 21-4-2018 إستعدادا لشهر رمضان .. وزارة التموين تنشئ عدداً من الشوادر لبيع السلع الغذائية 21-4-2018 جولة المحافظات 20-4-2018 مكافحة المخدرات تضبط عدداً من قضايا المخدرات بالشرقية و الدقهلية و مطروح 20-4-2018 وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم أفاق التعاون العسكري بين البلدين
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