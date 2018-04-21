واشنطن - أ ف ب

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت أن واشنطن تدعم طلب البنك الدولي تعزيز قدرته على الإقراض عبر زيادة رأس ماله بشكل كبير مقابل إصلاحات لتقييد القروض الممنوحة للبلدان المرتفعة الدخل مثل الصين.

وكانت الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في البنك الدولي، رفضت الطلب ذاته في تشرين الأول/اكتوبر. لكن منوتشين أشاد السبت بالتقدم الذي يحققه المصرف.

ويبقى القرار الأخير للمساهمين في البنك لكن الدعم الأميركي يضمن نظريا إقرار الاقتراح.