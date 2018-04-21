برلين - رويترز

حث وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم السبت روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية وذلك لدى مغادرته لحضور إجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تورونتو.

وألحق الصراع السوري ضررًا بالغًا بالعلاقات المتأزمة أصلًا بين الغرب وروسيا التي تساند الرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية ضد أهداف سورية هذا الشهر بعد هجوم كيماوي مزعوم ينفي الأسد وموسكو أن يكونا قد نفذاه.

وأبلغ ماس الصحفيين قبل مغادرته قائلًا “نحن بحاجة إلى إسهامات بناءة من روسيا من أجل التوصل إلى حل سلمي” مضيفًا أن الأمر ذاته ينطبق على الصراع الأوكراني الذي من المقرر أن يناقشه وزراء خارجية مجموعة السبع.

وروسيا ليست عضوًا في مجموعة الدول السبع ولن تشارك في الإجتماع.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة تورط روسيا في الصراعين السوري والأوكراني وتؤيد استمرار الإتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على موسكو. لكن ماس ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في تحالف ميركل، الذي يهدف عادة إلى وجود علاقات طيبة مع روسيا.

ومن المقرر أن يشارك ماس هذا الأسبوع في مؤتمر دولي حول سوريا في بروكسل، وقد ذكر أن الإجتماع سيتركز بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقال ماس “سوف أؤكد مجددًا دعمنا لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة. نحتاج بشكل ملح إلى حل سياسي لهذا الصراع المستمر منذ فترة طويلة جدًا”.

وسيتوجه ماس يوم الإثنين إلى نيويورك حيث سيدعو إلى حصول ألمانيا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.