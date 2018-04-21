﻿ "جرافيتي" الشرق الأوسط بمهرجان سينمائي في نيويورك | أخبار مصر

شهد مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك العرض الأول لفيلم “الرجل الذي سرق بانكسي” أو (ذا مان هو ستول بانكسي)، وهو فيلم وثائقي يدور حول فن الشارع ويرصد قصة تمزج بين عالم الفن والسياسة في الشرق الأوسط.

وقال مخرج الفيلم ماركو بروسيربيو إن فيلمه، الذي يدور حول إزالة وبيع رسوم على جدار خرساني لرسام الجرافيتي البريطاني المجهول بانكسي في بيت لحم، يهدف أيضاً لإضفاء طابع إنساني على منطقة يجتاحها العنف.

وقال المخرج الإيطالي (33 عاماً) “معظم الأشياء التي شاهدتها عن الفلسطينيين تصورهم كضحايا – ليس فقط ضحايا بل وكأنهم ليسوا بشراً”.