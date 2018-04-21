عمان - أ ش أ

حضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت اختتام فعاليات بطولة الفارس الدولية الثالثة للرماية بالقوس من ظهر الخيل، التي أقيمت في ميدان الراية بالديوان الملكي الهاشمي بمشاركة 48 متسابقا، من 25 دولة.

وبحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، سلم الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء الملك عبدالله الثاني، الرئيس الفخري للجنة المنظمة للبطولة، الجوائز لأوائل الفائزين بأنماط البطولة الثلاثة الأوروبي والآسيوي والشرقي.

وتابع العاهل الأردني – خلال حفل الاختتام – المنافسات النهائية ضمن النمط الشرقي المعروف بالغارة، وهو أسلوب استحدثه الأردن في عام 2011، ويشمل فني الرمي والطعن في آن واحد.

وتضمن حفل الاختتام عرضا قدمه مجموعة من الفرسان من الأردن وتركيا لنمط “القبق” التركي، وهو الرمي بالقوس من ظهر الخيل على هدف في برج مرتفع.

يشار إلى أن المشاركين في البطولة لهذا العام تنافسوا ضمن ثلاثة أنماط تمثل أساليب أو مدارس مختلفة لفنون القتال والرماية بالقوس من ظهر الخيل، وهي: النمط الأوروبي المعروف بالمجري، والنمط الآسيوي المعروف بالكوري، والنمط الشرقي المعروف بالغارة.

وشارك في منافسات البطولة متسابقون من الأردن، استراليا، ألمانيا، أمريكا، إيران، أيرلندا، بريطانيا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جنوب إفريقيا، روسيا، رومانيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قطر، كازاخستان، كندا، كوريا الجنوبية، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، ماليزيا، والمجر.

وكان الأردن قد نظم واستضاف الدورتين الأولى والثانية لبطولة الفارس الدولية في العامين 2011 و2012.

وعن الأنماط الثلاثة مجتمعة، حصل على المركز الأول، الملقب ب` المنتصر بالبطولة كريستوف نيميتي من المجر، وعلى المركز الثاني ميهاي كوزمي من رومانيا، فيما حصل على المركز الثالث إيميل إيريكسون من السويد.

وفاز بالمراكز الأولى الثلاثة عن أنماط البطولة: النمط الأوروبي المعروف بالمجري، ميهاي كوزمي من رومانيا، ولوكاس نوفوتي من أمريكا، وكريستوف نيميتي من المجر، وفي النمط الآسيوي المعروف بالكوري، روبن ديشون من فرنسا، وميهاي كوزمي من رومانيا، وكريستوف نيميتي من المجر، وفي النمط الشرقي المعروف بالغارة، كريستوف نيميتي من المجر، وديفيد غريفين من جنوب إفريقيا، وإيميل إيريكسون من السويد.

وعلى هامش اختتام فعاليات البطولة، التقى الملك عبدالله الثاني، مساعد رئيس جمهورية السودان، رئيس اتحاد الفروسية السوداني اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي.