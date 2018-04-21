أسوان - أ ش أ

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث إنقلاب سيارة أجرة داخل مصرف زراعي بقرية بنبان بمركز دراو غرب محافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا مساء اليوم السبت من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بإنقلاب سيارة أجرة “داخل مصرف زراعي بقرية بنبان بحري التابعة لمركز دراو”; ما أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وتبين من التحريات الأمنية أن السيارة انقلبت نتيجة السرعة الزائدة لقائدها، حيث كانت السيارة في طريقها لسباق الخيول العربية بقرية بنبان.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى الوحدة الصحية النموذجية بقرية بنبان بحري، وتم إخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.