الأقصر - أ ش أ

افتتح محافظ الأقصر محمد بدر مساء اليوم /السبت/ معرض الأثاث الدمياطي الذي تقيمه الغرفة التجارية (شعبة منتجي وتجار الأثاث) بمحافظة دمياط,

بمشاركة ما يزيد عن 20 ورشة ومعرض للأثاث.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف أن المعرض مقام على مساحة حوالي 600 متر مربع, ومؤجر بالمجان للتجار, بهدف أن يقدموا مختلف منتجات الأثاث بأسعار مخفضة, ومن المقرر أن يقام المعرض على مدار شهر بالمحافظة.

من جانبه, أكد محافظ الأقصر أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط, تم الاتفاق على تقديم أجود خامات الأثاث متنوعة الأذواق بأسعار مخفضة, وذلك للمساهمة في محاربة الغلاء وتسهيل إجراءات تجهيز وفرش الشقق على الشباب المقبل على الزواج.