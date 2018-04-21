اخبار مصر - وكالات

بيعت سيارة أوستن مارتن يملكها الممثل دانييل كريج بطل أفلام جيمس بوند الذي يعشق هذا النوع من السيارات، الجمعة بسعر 468500 دولاراً خلال مزاد نظمته دار “كريستيز” في نيويورك، وكان سعر السيارة مقدراً بين 400 و600 الف دولار.

وسيذهب ريع المزاد إلى منظمة “ذي اوبورتيونتي نتوورك” غير الحكومية التي يرأسها دانييل كريج وزوجته الممثلة رايتشل فايس، وتدعم الجمعية مادياً شباباً من الأقليات للسماح لهم بتطوير معارفهم وتدريبهم.

وقد حضر الممثل البريطاني بشكل مفاجئ خلال المزاد وانضم إلى فريق كريستيز متحدثاً إلى أحد الزبائن طالباً منه المشاركة في المزايدات.

وصنعت مئة سيارة فقط في العام 2014 من نموذج هذه السيارة المعروفة باسم “سانتينري فانكويش” بمناسبة مئوية “استون مارتن” وتصل سرعتها الى 290 كيلومترا في الساعة، وتحمل سيارة دانييل كريغ الرقم “007”.. بطبيعة الحال ، ولم يستخدم دانييل كريغ السيارة كثيراً، إذ إنها قطعت مسافة ألفي كيلومتر فقط.