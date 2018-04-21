اخبار مصر - وكالات

أظهرت نتائج تجارب حديثة أن أصحاب العضلات القوية يؤدون بشكل أفضل في كل اختبارات وظائف الدماغ، وأن قوة قبضة اليد التي تُستخدم كمقياس لصحة القلب يمكن أيضاً أن تكون علامة على صحة الدماغ.

وتضمنت اختبارات وظائف الدماغ في هذه التجارب: سرعة رد الفعل، وحل المشاكل منطقياً، وأداء الذاكرة لعدة مهام في وقت واحد.

وأجريت الدراسة في جامعة سيدني بأستراليا، واعتمدت على بيانات من 475 ألف مشارك من المملكة المتحدة تم تقسيمهم إلى فئتين حسب العُمر، هما من هم أقل من سن 55 عاماً، ومن أهم أكبر ، وبأخذ عدة عوامل في الحسبان، مثل السن والجنس الوزن والمستوى التعليمي، تبين أن القوة البدنية ترتبط مع الأداء الأفضل لوظائف الدماغ.

ويعتقد فريق البحث أنها تفتح الباب أمام مزيد من الدراسات عن إمكانية تحسين وظائف الدماغ بواسطة التمارين الرياضية وتقوية العضلات واللياقة.