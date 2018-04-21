رويترز

توج العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه 4-0 على النصر بفضل ثلاثية ماركوس بيرج قبل جولة واحدة على النهاية اليوم السبت.

ورفع العين، المتوج باللقب 13 في تاريخه، رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني الذي خسر 3-2 أمام عجمان بينما ظل النصر في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ووضع بيرج العين في المقدمة في الدقيقة 34 عندما تابع تسديدة القائد عمر عبد الرحمن (عموري) التي ارتدت من يد أحمد شامبيه حارس النصر ليضعها الدولي السويدي في الشباك.

وبعد عشر دقائق أضاف بيرج الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة من البرازيلي كايو فرنانديز وضعها قوية برأسه في مرمى شامبيه.

وانفرد الدولي السويدي بصدارة هدافي المسابقة برصيد 21 هدفًا عندما حول تمريرة عرضية برأسه أيضًا إلى الشباك عندما ارتقى أعلى من اللبناني جوان أومري مدافع النصر في الدقيقة 62.

وبعدها بثلاث دقائق أطلق عموري تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

وأضاف البديل أحمد خليل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من عموري المنطلق في هجمة مرتدة سريعة.

وقبل هدف خليل ألغى الحكم هدفًا للياباني تسوكاسا شيوتاني بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد بداعي ارتكاب عموري لخطأ قبل تمرير الكرة إلى شيوتاني.

ورغم تحويل الوحدة تأخره بهدف المالي موديبو مايجا من ضربة رأس بعد 12 دقيقة من البداية إلى التقدم 2-1 إلا أن عجمان سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليحسم الفوز.

وتعادل القائد الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) من ضربة رأس في الدقيقة 26 وبعدها أضاف سالم سلطان الهدف الثاني للوحدة.

لكن البرازيلي إديلسون دي ميلو أدرك التعادل لعجمان في الدقيقة 51 من تسديدة مباشرة وأضاف مايجا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها بسبع دقائق.