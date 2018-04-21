موسكو - رويترز

أكدت روسيا اليوم السبت إنها قتلت تسعة مسلحين كان يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في داغستان بجنوب البلاد.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا على موقعها الإلكتروني إنها تلقت معلومات عن أن مسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم أوائل الشهر المقبل يختبئون في ديربنت، ثاني كبرى مدن جمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة.

ورصدت القوات الروسية الخاصة مجموعتين من المسلحين في المدينة. وفتح المسلحون النار بعد أن أمرتهم القوات بإلقاء أسلحتهم وجرى تبادل لإطلاق الرصاص مما أدى لمقتل التسعة.

وقالت اللجنة إنه لم يسقط ضحايا بين المدنيين أو القوات الخاصة.

في الوقت نفسه قال جهاز الأمن الإتحادي الروسي على موقعه الإلكتروني إنه قتل مسلحًا تابعًا لتنظيم “داعش” الإرهابي في إقليم ستافروبول المجاور. وقال الجهاز إن المسلح كان يخطط لتنفيذ هجوم على مبان حكومية في الإقليم.