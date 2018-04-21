القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ اميرة ماهر

في اطار مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين مصر وفرنسا .. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية ، ومشاركة مصر في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده في فرنسا يوم 26 إبريل الجاري ..

السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا الأزمة السورية

تفقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد..وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بالقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور وزيري الصحة والتنمية المحلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث استعرض رئيس الوزراء حجم المشروعات الأعمال التي تمت والجاري تنفيذها بالمحافظة البلغ عددها 1089 مشروعا بتكلفة 52 مليار جنيه..

إسماعيل يستعرض المشروعات المنفذة بالاسماعيلية

كما عقد المهندس شريف إسماعيل في ختام زيارته إلى محافظة بورسعيد، إجتماعًا بالقيادات التنفيذية لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والإستماع لمطالبهم المختلفة ، وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد إهتمامًا واسعًا وتركيزًا على المنظومة الصحية وإستراتيجية تطوير التعليم بإعتبارهما حجر الأساس ونقطة الإنطلاق في مسيرة الشعوب.

إسماعيل يشيد بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في بورسعيد

وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اليوم /السبت/ اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر, الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.

البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار لتحسين التعليم

رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

مصر ترحب باعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج قد اعلن أن بلاده ستعلق تجاربها النووية والصاروخية, إلى جانب إغلاق موقع التجارب النووية بشمال البلاد ، الإضافة إلى إجراء حوار مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك قبل اقل من اسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ترحيب دولي بتجميد كوريا الشمالية تجاربها النووية

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ “الحوت الأزرق”.

النائب العام يأمر بحجب مواقع لعبة “الحوت الأزرق”

مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المعظم .. أتمت مصر للطيران كافة استعداداتها لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، حيث تقوم بنقل 70 ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة ابتداء من 11 مايو القادم ..

مصر للطيران تنقل 70 ألف معتمر في موسم عمرة رمضان

وصرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة بأن الحسابات الفلكية والتي أجراها علماء المعهد أوضحت أن غرة الشهر ستكون حسابيا يوم الخميس 17 مايو المقبل.

“البحوث الفلكية”: غرة رمضان الخميس 17 مايو حسابيا

قررت وزارة الداخلية مد فترة سداد تكاليف الحج حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجاري ..

بالفيديو ..”الداخلية” تمد فترة سداد تكاليف الحج حتى 24 أبريل

يقوم اتحاد الغرف التجارية بالتفاوض مع عدد من البنوك الاستثمارية لتنفيذ طرح المراكز اللوجستية، حيث سيتم إنشاء تلك المراكز على البوابات مع كل من ليبيا والسودان ، فضلا عن المراكز الدولية والاقليمية..

“الغرف التجارية” تتفاوض مع بنوك استثمارية لطرح المراكز اللوجستية

وصرح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل إنه تم الانتهاء من دراسات إنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ “أرقين” معبر حدودي بين مصر والسودان ليتكامل مع منفذ (قسطل) بهدف دعم التجارة البينية وصادرات البلدين إلى دول الجوار, والتي تتنامى مع الانتهاء من طريق (الإسكندرية- كيب تاون).

إنشاء مركز لوجيستى بجوار منفذ أرقين بين مصر والسودان

تشارك مصر بوفد سياحي برئاسة رانيا المشاط وزيرة السياحة القاهرة في فعاليات الملتقى العربي الدولي للسياحة والسفر الذي يقام في دبي خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري..

المشاط: السوق العربية أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

شارك عمرو الجارحى وزير المالية امس فى منتدى رفيع المستوى تحت عنوان “نحو تغطية صحية شاملة..معالجة ازمات تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر” وذلك فى ضوء انعقاد فعاليات اجتماعات الربيع المستمرة لصندوق النقد والبنك الدوليين ، حيث استعرض الجارحى الاطار العام لمنظومة التأمين الصحى الجديد فى مصر والهيكل المالى للمنظومة مؤكدا على التزام مصر بتحقيق تغطية شاملة باعتبارها احد الاهداف الهامة للاستراتيجية الرئيسية لمصر 2030.

الجارحى يلتقى برئيس البنك الدولى لبحث تمويل النظم الصحية

فازت مصر متمثلة في البريد المصري بعضوية ورئاسة المجلس الائتماني لصندوق تحسين نوعية الخدمات البريدية باتحاد البريد العالمى لمدة ثلاث سنوات قادمة ، جاء ذلك خلال الانتخابات التى جرت فى اجتماعات الجمعية العامة لمجلس الاستثمار البريدى لاتحاد البريد العالمى بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية برن.

مصر تفوز برئاسة مجلس صندوق تحسين الخدمات البريدية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية لأسواق القارة الافريقية حققت خلال الربع الاول من العام الجاري زيادة ملموسة بنسبة 17%،

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفعاليات الدورة السابعة لمعرض افريقيا للتصنيع الغذائي “Africa Food Manufacturing” والتي تُقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 21- 23ابريل الجاري..

بالصور.. “قابيل” يفتتح معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا جديدا عقب إحرازه هدف تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون, ليصبح رابع لاعب يصل لرقم 31 هدفا في 38 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز”..

“الفيفا” يحتفل بالرقم القياسي للنجم محمد صلاح

أعلنت شركة رايم تورز – الوكيل الرسمي للباقات المميزة لكأس العالم في مصر أن يحضر حوالي 10 آلاف مشجع مباريات مصر الثلاث في الدور الأول، وانه تم مد فترة استخراج كارنيه المشجع والتذاكر حتى يوم الأول من مايو الجاري نظرا للإقبال المتزايد في هذه الفترة.

10 آلاف مشجع مصري حجزوا مباريات المنتخب بالمونديال حتى الأن

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها الخميس المقبل إلى طاقم تحكيم مصري.

رسميًا.. طاقم حكام مصري لقمة الأهلي والزمالك

وأسفر الاجتماع الأمني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، عن السماح بحضور 300 فرد من جماهير الأهلي ونفس العدد للزمالك ، وذلك بموجب بطاقات الرقم القومي ..

600 مشجع للأهلي والزمالك في مباراة القمة الخميس

جمع طقس، اليوم السبت، فصول العام الأربعة في يوم واحد حيث شهد تغيرات مناخية سريعة مثلت معركة بين فصلي الشتاء والصيف في محراب فصل الربيع

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