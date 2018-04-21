القاهرة - أ ش أ

اكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن الاجتماع الأمني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، الذي عقد اليوم السبت ، تم خلاله الاتفاق على ترتيب كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة والأعداد الجماهيرية المسموح لها بالحضور.

حضر الاجتماع من الأهلي العميد علاء صلاح الدين مدير أمن مقر الأهلي بالجزيرة ، في حضور اللواء خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية، واللواء عزت زهران حكمدار القاهرة، واللواء محمد طه، مدير إدارة المباريات وأمن الملاعب باتحاد الكرة.

وأوضح مرجان أن الاجتماع أسفر عن السماح بحضور 300 فرد من جماهير الأهلي ونفس العدد للزمالك ، وذلك بموجب بطاقات الرقم القومي ، بخلاف 25 فردا لكل ناد في المقصورة الرئيسية المخصصة لأعضاء مجلس إدارة الناديين ، على أن يرسل الأهلي والزمالك كشوفا بأسماء المسموح لهم بالدخول إلى اتحاد الكرة ، ويتولى الاتحاد إرسال الكشوف للجهات الأمنية المختصة.

وبالنسبة لرجال الإعلام ، فقد تقرر حضور 100 إعلامي لتغطية المباراة المقرر لها الخميس القادم في ختام بطولة الدوري.

ويتولى الأهلي إصدار بطاقات حضور الإعلاميين والمصورين وتوزيعها عليهم بالتنسيق مع الزمالك ، علما بأن أبواب الاستاد ستفتح في تمام الثانية ظهرا ويتم غلقها في السابعة مساء.