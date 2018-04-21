القاهرة - أ ش أ

صرح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري بأنه من المستهدف تحقيق نموا بالصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20% للدول الأفريقية خلال العام الجاري والتي سجلت العام الماضي نحو 3.8 مليار دولار.

وقال عنتر ، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني اليوم ، إن الجهاز من خلال مكاتبه التجارية المنتشرة في 11 دولة أفريقية بخلاف المكاتب الموجودة في الدول العربية يعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع أفريقيا وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ، وكذلك توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول.

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين قام الجهاز بافتتاح 5 مكاتب تجارية جديدة في بعض الدول الأفريقية منها : أوغندا، كوت ديفوار، والسنغال وتنزانيا ، من أجل زيادة وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا والعمل على تسهيل الصادرات المصرية إلى تلك الدول ، وكذلك القيام بدراسات السوق من أجل توفير قاعدة بيانات عن احتياجات تلك الدول والتي يمكن أن تلبيها الشركات المصرية.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل حاليا على الاعداد لعدد من البعثات الترويجية الى السنغال وأوغندا نهاية الشهر الجاري ، فضلا عن قيامه بجذب بعثات مشترين من الأفارقة لزيارة مصر وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات المصرية الى أفريقيا ارتفع بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 901 مليون دولار في مقابل 745 مليون دولار خلال نفس الربع من 2017.