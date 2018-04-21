الإسكندرية - أ ش أ

هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا إلى الدوري الممتاز “ب”، بعد الهزيمة التي تعرض لها من مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

تقدم طنطا في الدقيقة 70 عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري، وتعادل وليد حسن للمصري البورسعيدي في الدقيقة 87، قبل أن يحرز المهاجم البوركيني بانسيه الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري إلى 55 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز ال`16 ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية برفقة فريقي النصر والرجاء.