أخبار مصر - حمودة كامل

شهد كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم السبت، بقاعة الإحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مسابقة “إبداع” التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام السادس على التوالي.

وحضر الحفل عدد من رؤساء الجامعات المصرية منهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ولفيف من الشخصيات العامة والأدباء والفنانين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “إبداع” منهم الفنان القدير أحمد بدير والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب ومنهم الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

وبدأ الحفل بإفتتاح معرض الفنون التشكيلية والابتكارات العلمية للفائزين بالمسابقة مع الاستماع لعروض فنية قدمها أوركسترا وزارة الشباب ومشاهدة فقرة في الفنون الشعبية والتراثية، وذلك على هامش إفتتاح المعرض.

وتضمن برنامج حفل ختام مسابقة “إبداع” مجموعة من الفقرات تتنوع ما بين موسيقى بعد البداية وكوكتيل موسيقى مدلى وإنشاد ديني وغناء فردي وعرض فيلم “حكاية حلم”، وغناء لأغنية “إبداع” بالإضافة إلى عروض من الفنون الشعبية والتراثية، ويختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة في مختلف مجالاتها.