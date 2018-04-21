وكالات

تأهل المصنف الأول عالميًا، الإسباني رافائيل نادال، اليوم السبت، إلى نهائي بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة، بفوزه على البلغاري جريجور ديميتروف بمجموعتين نظيفتين.

ولم يواجه نادال مشكلات لإقصاء ديميتروف (المصنف الخامس عالميًا)، ليفوز عليه 6-4 و6-1 في لقاء استغرق ساعة و29 دقيقة، ليتأهل لنهائي البطولة للمرة 12 في مشواره.

ورغم الإنطلاقة الرائعة للمباراة من جانب نادال وتفوقه 3-0، إلا أن ديميتروف عاد سريعًا للأجواء ليتعادل 4-4، قبل أن يعود الإسباني وينجح في كسر إرسال منافسه مرة ثانية ليفوز بالمجموعة الأولى.

وعاد نادال مرة أخرى للتفوق في بداية المجموعة الثانية ليتفوق 5-0، بعدما كسر إرسال ديميتروف مرتين أخرتين، لينهي اللقاء بأريحية.

وسيواجه نادال، حامل اللقب، في المباراة النهائية الفائز من لقاء الألماني ألكسندر زفيريف (المصنف الرابع عالميًا) والياباني كي نيشيكوري.

والجدير بالذكر أن نادال توج بلقب البطولة المقامة على الملاعب الترابية 10 مرات من قبل في رقم قياسي، وخسر النهائي مرة وحيدة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2013.