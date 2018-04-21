القاهرة - أ ش أ

استضافت وزارة الخارجية المصرية إجتماعات جولة المشاورات السياسية بين مصر والبرازيل، حيث ترأس الجانب المصري السفير رضا حبيب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بينما ترأس السفير فرناندو أبرو وكيل وزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا الجانب البرازيلي.

وذكرت وزارة الخارجية – في بيان اليوم السبت – أن المشاورات السياسية بين مصر والبرازيل تعد بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير بتطوير العلاقات التجارية في ضوء دخول إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع (الميركوسور)، حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2017، وكذا سبل زيادة الإستثمارات، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في كافة المحافل والمنظمات الدولية للعمل سويًا من أجل جهود بناء السلم والأمن الدوليين.

وتناولت الإجتماعات – أيضًا – عددًا من الموضوعات والقضايا الإقليمية، التي تلعب مصر دورًا بارزًا فيها مثل جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والخليج.

كما أطلع الجانب البرازيلي، نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بالأوضاع في منطقة أمريكا اللاتينية.