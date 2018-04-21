أخبار مصر - فيصل زكي

صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة قد أتمت كافة استعداداتها لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن مصر للطيران تخطط هذا العام لنقل 70 ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة حيث تبدأ مرحلة الذهاب في 11 مايو القادم وتستمر حتى 2 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 30 يونيو القادم.

ومن جانبه أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن مصر للطيران قد اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة.

ومن المخطط أن تسير مصر للطيران إجمالي 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.