القاهرة - أ ش أ

التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش فعاليات اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي ينعقد في مقر الاتحاد بجنيف.

تناول اللقاء مناقشة استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 وفقًا لتقرير وفد الاتحاد الدولي للاتصالات الذي قام بزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ في يناير الماضي للتأكد من جاهزية مصر لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يعد من أكبر المؤتمرات العالمية، ويحضره نحو ثلاثة آلاف مشارك من كافة دول العالم.

كما استعرض المهندس ياسر القاضي الرؤى المصرية للموضوعات التي سيتم طرحها في مؤتمر المندوبين المفوضين PP18 في أكتوبر المقبل بدبي.

ومن جانبه أعرب هولين زاو عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إطار الاستعداد لاستضافة المؤتمر العالمي، مؤكدا على أهمية المشاركة المصرية في معرض عالم الاتصالات ITU Telecom World المقبل في جنوب أفريقيا.

والتقى الوزير بفاطيماتا سانون وزيرة الاتصالات بدولة بوركينا فاسو، وتناول اللقاء ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بقضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين.

واعربت فاطيماتا سانون عن تقديرها لدور مصر الهام داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، وأنها عضو مهم ولها دور محوري في طرح قضايا الدول النامية والدول الافريقية، كما ابدت رغبتها في التعاون في تطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات لدولة بوركينا فاسو.

كما التقى الوزير براشيد اسميلوف، ودميتري الكازوف نائبي وزير الاتصالات والاعلام الروسي، ودار اللقاء حول مناقشة العديد من الموضوعات الهامة في ساحة الاتصالات الدولية، واستضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.