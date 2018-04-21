القاهرة - أخبار مصر

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كيلو جرام من مخدر”الفودو”.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الشرابية، أكدت قيام “محمد.ع”، 23 سنة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية “مخدرات”، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه، وبحوزته كيلو جرام من مخدر”الفودو”، ومبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.