عمان - أ ش أ

فازت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بـ “جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للغة العربية” عن فئة أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ضمن محور التعليم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي السابع للغة العربية المنعقد في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب بيان صحفي للأكاديمية ، اليوم السبت، وسلم الجائزة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هيف بنيان.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات والأفراد المبدعين في مجالات التعليم، والإعلام، والتكنولوجيا، والسياسات اللغوية والتخطيط، والتعريب، والفكر اللغوي ومجتمع المعرفة، فضلا عن تشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير اللغة العربية وتحفيز الشباب على الإبداع والتوسع في تعريب الأعمال من ميادين المعرفة المختلفة.

يذكر أن أكاديمية الملكة رانيا، هي مؤسسة مستقلة غير ربحية انطلقت في عام 2009 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، لتقدم برامج تدريبية للمعلمين وفقا للاحتياجات التعليمية في الأردن والعالم العربي.