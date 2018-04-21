لندن - أ ش أ

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على الرقم القياسي الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب إحرازه هدف تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون, في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بهدفين لكل منهما على ملعب (ذا هاورثورنس) ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ(الفيفا) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر), “محمد صلاح انضم إلى آلان شيرر (1996/1995), كريستيانو رونالدو (2008/2007) ولويس سواريز (2014/2013) كرابع لاعب يصل لرقم 31 هدفا في 38 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز”.

وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة أفضل هدافي بطولات الدوري في كافة دول أوروبا هذا الموسم, والتي يفوز المتصدر فيها في نهاية الموسم بجائزة الحذاء الذهبي الذي يقدم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.