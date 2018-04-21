نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا الازمة السورية والوضع بالشرق الاوسط
اسماعيل يتفقد المبني الإداري للتأمين الصحي ببورسعيد
إسماعيل يتفقد تطوير محطة سكك حديد بورسعيد
اسماعيل يتفقد الانفاق التي تربط سيناء بالدلتا
إسماعيل يستعرض المشروعات المنفذة بالاسماعيلية
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية بمحور بحيرة الصيادين
إسماعيل يوجه بالانتهاء من تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
بالصور..الاعلى للجامعات يناقش الاستعداد لامتحانات اخر العام
مكرم: مصر تهدف لتحقيق وحدة القارة الإفريقية
بالصور..وزير النقل يتفقد القوس الشمالي الغربي للدائري الاقليمي
بالصور.. وزير النقل وسط ركاب “خط المناشي” ويوجه بإصلاح شبابيك القطارات
بالفيديو ..”الداخلية” تمد فترة سداد تكاليف الحج حتى 24 أبريل
الإدارية العليا ترجىء الطعن على إيقاف “أوبر وكريم” للسبت
تأييد إدراج 20 متهما من خلية “أبو المطامير” بقوائم الإرهابيين
احالة 6 إرهابيين لمحكمة أمن الدولة لاستهدافهم كنيسة بالمحلة
تأجيل محاكمة نائبة محافظ الإسكندرية الى 24 يونيو
أمطار خفيفة على الثغر وانتظام التداول بميناء الإسكندرية
“الأعمال المصري السوداني”: 20 مليون دولار استثمارات بقطاع الدواء
تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم
مجلس الأعمال المصري السوداني:نسعى لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين
إنشاء مركز لوجيستى بجوار منفذ أرقين بين مصر والسودان
وصول 63 ألف طن قمح روسي إلى ميناء سفاجا
غرفة الأثاث: مصر تشارك في أسبوع التصميم العالمى بميلانو
عباس يستعرض مع ماكرون آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
ترحيب دولي بتجميد كوريا الشمالية تجاربها النووية
حظر الأسلحة الكيماوية: أخذنا عينات من موقع الهجوم في دوما
اغتيال عالم في الطاقة من حماس بكوالالمبور
“الأوروبي” يطالب بتحقيق شامل بالاراضى الفلسطينية
عريقات يدعو الفصائل الفلسطينية للمشاركة في المجلس الوطني
سكان غرب إفريقيا يحملون جينات أسلاف “غامضة”
تغيرات مناخية سريعة يشهدها طقس اليوم
فقدان الوزن غير الاختياري مؤشر للإصابة بالسرطان
انطلاق “ديفيليه” الأزياء التراثية في شارع المعز
الكنيسي يعلن شروط عضوية نقابة الإعلاميين والأوراق المطلوبة
الفيلم التونسى “على كف عفريت” فى افتتاح “أيام القاهرة السينمائية”.. غدا
سامح الصريطي يستأنف “لعنة كارما” عقب عودته من الكويت
زوجة تفاجئ زوجها بعد مرور عامين على وفاتها
“التواصل الاجتماعي”.. السبيل للإعفاء من المخالفات المرورية بالصين
أغرب احتفال لملك سوازيلاند بعيد ميلاده
10 آلاف مشجع مصري حجزوا مباريات المنتخب بالمونديال حتى الأن
هانيا الهمامي تتأهل لدور الـ16 من بطولة الجونة للإسكواش
صلاح يسجل هدفي تعادل ليفربول مع وست بروميتش ويعادل رقمي رونالدو وسواريز
تأهل طارق مؤمن ونوران جوهر لدور الـ16 ببطولة الجونة للاسكواش
المصري والهلال السوداني بالمجموعة الثانية بالكونفدرالية
وفد “الكاف” يعاين ملاعب الأهلي قبل دوري المجموعات
وفد “الكاف” يعاين ملاعب الأهلي قبل دوري المجموعات
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