أخبار مصر - وكالات

أصبحت ممثلة صينية في الأربعينيات من عمرها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد أن نشرت صورها الجديدة بجوار ابنتها العشرينية، ووجد الكثيرون صعوبة حقيقية في تحديد من هي الأم ومن هي الابنة.

الممثلة الصينية ذات الملامح الشابة تدعى يان ني (Yan Ni)، وهي تبلغ من العمر 20 عام، ولقد أثارت عاصفة من الجدل على موقع التواصل الصيني الشهير الذي يوازي موقع تويتر Weibo، بعد أن نشرت صور جديدة لها التقطت لها في ظهور علني نادر لها بصحبة ابنتها زو يوانكينج (Zou Yuanqing) والتي تبلغ من العمر 20 عام، ولقد التقطت الصور في بكين الأسبوع الماضي، وتحديدا في مهرجان بكين السينمائي الدولي الثامن، ولقد سارت الأم وابنتها معا على السجادة الحمراء في المهرجان للترويج لفيلمهما الجديد ” I am your mom” والذي قامتا فيه بدور أم وابنتها.

يان ني هي ممثلة سينمائية تتمتع بشهرة لا بأس بها في الصين، وولدت في عام 1971 في العاصمة الصينية القديمة شيان، وبدأت حياتها المهنية في المجال الفني بالعمل كجندية متطوعة في الفرقة الفنية والترفيهية في الجيش الصيني في عام 1990، قبل أن تصبح ممثلة مسرحية عام 1994، ولقد بدأت شهرتها الحقيقية وهي في سن الرابعة والثلاثين بعد مشاركتها في بطولة المسلسل الصيني الشهير “My Own Swordsman”.

بعد نشر الصور الجديدة للممثلة الصينية يان ني بصحبتها ابنتها العشرينية التي تبدو أقرب لشقيقة لها، أبدى المستخدمين على موقع Weibo دهشتهم من الملامح الشابة ولقد تساءل الكثيرين منهم في تعليقاتهم على الموقع على أسرار مظهرها الشاب.