القاهرة - أ ش أ

أعلنت شركة رايم تورز – الوكيل الرسمي للباقات المميزة لكأس العالم في مصر – استمرار الحجوزات من قبل المشجعين المصريين بإقبال كبير وبالتحديد في الثلاث مباريات الخاصة بالمنتخب المصري ثم باقات الدور النهائي.

وتوقع محمد الشاعر المدير التسويقي للمجموعة – في بيان للمكتب الإعلامي اليوم السبت – أن يحضر حوالي 10 آلاف مشجع مباريات مصر الثلاث في الدور الأول، موضحا أنه بعد إغلاق باب الحجز وبيع التذاكر والباقات توصلت الشركة لاتفاق جديد مع اللجنة المنظمة لمد فترة استخراج كارنيه المشجع والتذاكر حتى يوم الأول من مايو الجاري نظرا للإقبال المتزايد في هذه الفترة.

وأضاف الشاعر أن الشركة ستنظم حفلا فنيا كبيرا للنجم المصري محمد حماقي يوم 18 يونيو في إحدى قاعات مدينة سان بطرسبرج الروسية التي تشهد إحدى مباريات المنتخب الثلاث وذلك بحضور ما يقرب من 3 آلاف فرد حجزوا بالفعل لدعم المنتخب والاحتفال بصعود مصر لكأس العالم وتحفيز الجمهور المصري.

يذكر أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة (برايم تورز) الوكيل الحصري لتذاكر كأس العالم في مصر لتسيير رحلات شارتر إلى روسيا لنقل المشجعين المصريين في مونديال روسيا 2018.