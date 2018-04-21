القاهرة - أخبار مصر

تمكنت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ومتعلقات شخصية من أحد المساكن بدائرة القسم

فقد ورد بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر أول من المدعوة/ نبيلة.م.ح- سن 65 – ربة منزل ، ومقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات من داخل مسكنها عبارة عن ( عقد ،21 خاتم ، 6 إنسيال ، بروش ، 6 حلق ، سلسلة فضة ) بالإضافة إلى ( 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى 40 ألف جنيه) وإتهمت إحدى السيدات تعمل طرفها وحفيدتها بإرتكاب الواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفر جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من، نعيمة.إ.ع – سن 64 ،سبق إتهامها فى قضية ” أموال عامة” ، و آية .إ.ع – سن 19، “حفيدة الأولى”، يعملان طرف المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما المسروقات ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة ، حيث أقرت الثانية بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية و علمها بإحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية خططت بالإشتراك مع المتهمة الأولى على سرقتها ، وفى سبيل ذلك وضعت بعض الأقراص المنومة بمشروب للمجنى عليها وعقب إستغراقها فى النوم قاما بعملية السرقة ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.