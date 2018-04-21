برلين -أ ش أ

رحبت ألمانيا, بإعلان كوريا الشمالية تجميد تجاربها النووية والصاروخية بعيدة المدى, معتبرة الأمر بأنه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس- في تصريح اليوم السبت – “إنه يجب أن تقوم كوريا الشمالية بخطوات ملموسة أخرى تهدف إلى الكشف الكامل وبشكل لا يقبل الشك عن برنامجها النووي والصاروخي”, مضيفة أن هذا المطلب يتوافق مع توقعات المجتمع الدولي.

يذكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أعلن أن بلاده ستعلق تجاربها النووية والصاروخية, إلى جانب إغلاق موقع التجارب النووية بشمال البلاد.

كما رحبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي, اليوم السبت, بإعلان كوريا الشمالية تعليقها إجراء التجارب النووية والصواريخ الباليستية طويلة المدى, مشيدة باتحاد مجلس الأمن لتحقيق هذا الأمر.

وذكرت هالي -خلال اجتماع غير رسمي في السويد لسفراء الدول بمجلس الأمن حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – “إن الضغط والعقوبات من قبل مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية أدى لعزلها حتى أصبحت تريد الدخول في حوار”.

من جانبه, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تفاؤله بقرار كوريا الشمالية, مشيرا إلى أن الطريق أصبح مفتوحاk لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.