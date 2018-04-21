القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية سابقا و6 متهمين آخرين إلى جلسة 24 يونيو المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوي مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.. وجاء قرار التأجيل للاطلاع والاستعداد للمرافعات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته “السرايا رويال بلازا” بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.