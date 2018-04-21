أخبار مصر - وكالات

في قصة غريبة، حرصت زوجة على أن تظل دائما في قلب وعقل زوجها، بعد مرور عامين حتى بعد وفاتها.

وقامت الزوجة، وتدعى كاتي جرانجر، بكتابة 27 بطاقة معايدة لزوجها، كريس بوينتون، لكي ترسلها له في أعياد ميلاده، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وتوفيت كاتي جرانجر، في الذكرى السنوية الـ 11 لزواجها في عام 2016، عن 34 عاما، بعد صراع مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر 5 سنوات.

وقبل وفاتها، كتبت كيت، وهي طبيبة ، 27 بطاقة عيد ميلاد لزوجها، بل ونظمت شحنات مفاجئة لزوجها، القاطن في غرب مقاطعة يوركشاير البريطانية.

ومن المقرر أن يتسلم بوينتون بطاقات معايدة من زوجته الراحلة، حتى عيد ميلاده الـ 65، وتسلم آخرها في عيد ميلاده الـ 40 في شهر أبريل الجاري، وأشار إلى أنها دائما ما تحسن مزاجه.

ومن بين العبارات التي تضمنتها بطاقات المعايدة، التي أرسلتها كاتي جرانجر إلى زوجها كريس بوينتون “إلى عزيزي هامبتي دامبتي”، و”لقد أتممت عامك الـ 40 يا حبيبي. هل فقدت شعرك الآن؟!”، و”أحبك وسأظل أحبك جدا”.