القاهرة - أخبار مصر

تفقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مشروع انشاء المبني الإداري للتأمين الصحي ببورسعيد والذي يتم بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي واستقبال ثم 6 أدوار، وسيتضمن المبنى فروعا للثلاث هيئات الخاصة بتطبيق نظام التامين الصحى الشامل والتى نص عليها قانون التامين الصحى وهى هيئة مقدمى الخدمة وهيئة التمويل وهيئة اﻻعتماد.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام ببورسعيد، والتي تتم بحجم أعمال يبلغ نحو 300 مليون جنيه، بقدرة استيعابية 59 سريراً، ويتكون المبنى الرئيسي من دور أرضى و3 أدوار علوية، بينما الدور الأرضي يتكون من أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ووحدة التعقيم وقسم الأشعة، ويتكون الدور الأول من أقسام العناية المركزة، وغرف العمليات، وزراعة النخاع، ويتكون الدور الثاني من المعامل وأقسام العلاج الكيميائي، ويشمل الدور الثالث أماكن الاقامات، بينما تتكون مباني الخدمات من محطة الكهرباء، والمغسلة، والمطبخ، وخزان المياه، والمشرحة والنفايات.

ثم توجه رئيس الوزراء إلى مستشفى المصح البحري التخصصي للنساء والولادة، والتي تم افتتاحها في مايو 2017 بتكلفة تقدر بنحو 65 مليون جنيه، ويتكون المبنى من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى نحو 75 سريراً.

وأشار وزير الصحة خلال التفقد الى عدد من الاحتياجات اللازمة للمستشفى، ووجه رئيس الوزراء ببحثها والعمل على تدبيرها، بما يحقق هدف تقديم الخدمة الطبية لسيدات المحافظة على الوجه المطلوب، حيث تقدم المستشفى خدماتها في مجال النساء والولادة وتأخر الحمل بالإضافة إلى وحدة الحضانات للأطفال المبتسرين، كما يضم المستشفى قسم العمليات وآخر للعناية المركزة بالإضافة إلى معامل للتحاليل وقسم الأشعة وبنك الدم، والتي تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة.

كما عقد رئيس الوزراء إجتماعاً بحضور وزيرى الصحة والتنمية المحلية، عرض خلاله وزير الصحة الخطوات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تطرق الوزير إلي الأعمال الجارية لتطوير وحدات الرعاية الأولية لرفع كفائتها وزيادة قدرتها علي توفير الخدمة الصحية للمواطنين بالشكل اللائق، إلي جانب تزويدها بالتخصصات المتنوعة والمختلفة والعمل علي تجهيزها علي الوجه المطلوب بما يلبي متطلبات المواطنين، وأوضح الوزير أن هذه الأعمال تتم وفقاً لنموذج موحد يتم تعميمه لتطوير تلك الوحدات.