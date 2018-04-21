الغردقة - أ ش أ

تأهلت اللاعبة المصرية هانيا الهمامي إلى دور الـ16 من بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش البالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار للرجال والسيدات والتي تجري منافساتها خلال الفترة من 18 إلى 27 إبريل الجاري.

وجاء صعود الهمامي بعد فوزها، اليوم السبت، في دور الـ32 من البطولة على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (10-12 و9-11 و15-13 و11-9 و11-8)؛ لتنتظر الفائز من المباراة بين المصرية نور الطيب (المصنفة الثالثة عالميا) والفرنسية كولين أومار.

في المقابل، ودعت اللاعبة المصرية نادين شاهين البطولة من دور ال`32 بعد الهزيمة أمام الإنجليزية ساره جين بيري بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (11-1 و11-5 و11-3)..وفي منافسات الرجال خسر اللاعب المصري محمد أبو الغار أمام الكولومبي ميجيل أنخيل رودريجيز في الدور ذاته بثلاثة أشواط نظيفة أيضا بواقع (11-4 و11-6 و11-5)، كما خسر المصري كريم فتحي أمام الإسباني بورخا جولان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع (11-5 و6-11 و11-6 و11-8).