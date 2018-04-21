بورسعيد - أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت الهيئة – في بيان اليوم – أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن حاويات, ويتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات واحدة.

وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات واحدة وخروج سفينة واحدة للبضائع العامة، ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.