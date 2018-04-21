أخبار مصر -د.هند بدارى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد علي عدم السماح قطعيا بتواجد الباعة الجائلين خارج نطاق الأسواق المخصصة لهم وفرض الانضباط داخل الاسواق الرسمية بالقاهرة بإعادة تشغيلها من الداخل وليس من الخارج والقضاء علي ظاهرة استغلال البائع للمحل بالداخل كمخزن له وعرض بضاعة خارج السوق مما يسبب في عشوائية وعرقلة للحركة المرورية .

واشار المحافظ خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء الاحياء بالقاهرة الى الانتهاء انشائيا من إقامة 3 أسواق حاليا بالنزهة وشرق مدينة نصر وعين شمس وسيتم تسليمهم للمستحقين خلال الفترة الجارية كما إنه تقرر انشاء 15 سوقا جديدا لتجميع الباعة الجائلين جاري دراسة مواقعهم بعناية وتوافقها مع الدراسات المرورية .

وطالب المحافظ بتكوين اتحاد شاغلين بكل سوق بضم أصحاب المصالح بالسوق إدارة السوق وتنفيذ أعمال النظافة والصيانة والحراسة وتزويد السوق بكل مايلزم من دورات مياه أو إصلاح شبكات المرافق وخلافه علي الحفاظ علي مايتم من أعمال .