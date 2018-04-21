القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد عزمي محاولة تهريب كمية من مستلزمات ورش تصنيع المجوهرات.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – اليوم السبت – إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إيطاليا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كمية من مستلزمات وأدوات وخامات ورش تصنيع المجوهرات منشأ سويسرا، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 300 ألف جنيه.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.