دمشق -أ ش أ

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أخذ عينات من موقع الهجوم الكيماوي المفترض في دوما السورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن موسكو تنتظر من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا نزيها في حادث الهجوم الكيميائي المفترض في بلدة دوما السورية.

وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية, ماريا زاخاروفا, أن بعثة للمنظمة معنية بالتحري عن حوادث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا, توجهت إلى دوما بمنطقة غوطة دمشق الشرقية, صباح اليوم السبت, لزيارة مكان الاستخدام المفترض للمواد السامة في 7 أبريل.