اخبار مصر- شيرين حسين

شارك الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند، وزميل جامعة هارفارد وهيئة سلامة الدواء الأمريكية، وأحد الخبراء المصريين المقيمين بالخارج، في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين الذي نظمته الجمعية المصرية للطب المعملي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأعرب الفقي عن سعادته باختياره كأحد المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر، الذي يعد أكبر تجمع على الإطلاق للمهتمين بالطب المعملي حول الأبحاث الإكلينيكية والعلاج الجيني، موضحاً أن المؤتمر ناقش آخر ما توصل إليه الطب التجديدي، وجودة المعامل، والجديد في تشخيص الدرن والفيروسات الرئوية، ومكافحة العدوى في المعامل، وزراعة الأعضاء، وأمراض نقص المناعة، إلى جانب الجديد في أمراض الدم، وعلم الطفيليات، والباثولوجي “علم الأنسجة”، والباثولوجيا الكيميائية، والميكروبيولوجي.

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هذه المؤتمرات تستهدف الدولة من خلالها ربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”.