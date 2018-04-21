القاهرة - أخبار مصر

وصل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الى محافظة بورسعيد، يرافقه وزيري الصحة والتنمية المحلية، ومحافظ بورسعيد.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمحافظة بتفقد مشروع تطوير محطة سكك حديد بورسعيد، والذي يتضمن رفع كفاءة الأرصفة والإنشاءات، ومد خطوط المياه والحريق، وتحديث نظم الإشارات، وذلك ضمن مشروع يشمل تطوير 12 محطة، بتكلفة اجمالية تصل لنحو 409 مليون جنيه.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول اعمال تطوير المحطة، حيث تمت الإشارة الى الانتهاء من أعمال ترميم الصالة الرئيسية ومنافذ التذاكر، إلى جانب تركيب مظلات على الأرصفة، والانتهاء من انشاء خزان حريق ، واتمام الواجهات والسور الخارجي وتركيب البوابة الحديدية أمام مدخل الجمهور وكبار الزوار.

كما تضمن الشرح الأعمال المتبقية بالمحطة والتي تشمل استكمال تطوير صالة الجمارك بالدور الأرضي، والساحة الخارجية، وتركيب كشافات بالسقف وساعات جديدة على الحوائط بالصالة، والانتهاء من الأعمال الكهروميكانية لتشغيل خزان الحريق، والأعمال الخاصة بالرصيف الخارجي للمحطة وعمل سلالم والتجهيزات اللازمة بذوى الإحتياجات الخاصة، وإنشاء السور من الجهة الشرقية.