القاهرة - أ ش أ

جمع طقس، اليوم / السبت، فصول العام الأربعة في يوم واحد، حيث بدأ نهاره بسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على أنحاء مختلفة من الجمهورية وغيوم وسحب منخفضة حجبت آشعة الشمس في مدينة القاهرة، أعقبها هبوب رياح خماسية، ثم ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار ظهور السحب المنخفضة.

تغيرات مناخية سريعة مثلت معركة بين فصلي الشتاء والصيف في محراب فصل الربيع، فعلى بعد مسافة زمنية مقدارها 32 يوما من حلول فصل الربيع حاول الشتاء استرداد الأيام التي استعارها الربيع منه على مدى شهوره الثلاث ديسمبر ويناير وفبراير، حيث ساد طقس دافئ في الشتاء مع ندرة في سقوط الأمطار فباتت أيامه ربيعا، وفي المقابل حاول الصيف استباق وصول أيامه فنشر حرارته في الهواء.