اخبار مصر - حمودة كامل

نعى الأزهر الشريف العالم الدكتورمحيى الدين أحمد الصافى، عميد كلية أصول الدين الأسبق، الذى وافته المنية اليوم.

وتقدَّم الأزهر بخالص العزاء والمُواساة للعالم الإسلامى، ولأسرة الراحل الذى أفاد الناس بعلمه وفكره الوسطى، وأبحاثه القيِّمة فى العقيدة والفلسفة، سائلًا الله – عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأنْ يُسكنه فسيح جناته، وأنْ يُلهم أهله وذويه الصَّبر والسلوان، “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.