أخبار مصر - حمودة كامل

أهابت وزارة الخارجية اليوم السبت بوسائل الإعلام المختلفة عدم نقل تصريحات للمدعو جلال الرشيدي نظرا لأنه لم يسبق له العمل بوزارة الخارجية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالسلك الدبلوماسي المصري.

وأوضحت الخارجية ان ذلك جاء تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من تصريحات منسوبة للمدعو جلال الرشيدي بإعتباره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا وما تضمنته تلك التصريحات من مواقف وموضوعات مرتبطه بالسياسة الخارجية المصرية ويدخل بعضها في صميم عمل وزارة الخارجية.

وشددت على أهمية قيام كافة وسائل الإعلام بالتحقق من شخصية ضيوفها وخلفيتهم الوظيفية على ضوء حساسية المواقف والموضوعات التي يتناولونها إعلاميا.