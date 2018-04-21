القاهرة - أخبار مصر

ينطلق في السادسة والنصف من مساء غد الأحد، حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان “أيام القاهرة السينمائية” الذي أنشأته وتقوم بتنظيمه سينما “زاوية”، بغرض تسليط الضوء على أحدث إنتاجات السينما العربية.

يقام الافتتاح بسينما الزمالك ويعرض خلاله الفيلم التونسي “على كف عفريت” للمخرجة كوثر بن هنية، والذى يسلط الضوء على تجاوزات الشرطة فى عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويحضر العرض أبطال الفيلم ومخرجته، كما يحضر عدد من النجوم العرب الذين ستعرض أفلامهم ضمن برنامج المهرجان الممتد من 23 حتى 30 أبريل.