طهران - أ ش أ

صرح المبعوث الأممي, ستيفان دي ميستورا, اليوم /السبت/ إن الوقت قد حان كي تبدي الحكومة السورية مزيدا من التعاون مع الأمم المتحدة, مضيفا أن الأولوية الآن هي تخفيف التوتر الإقليمي.

وأضاف دي ميستورا في تصريحات صحفية في طهران, وفقا لقناة (روسيا اليوم) – أن الأسبوع الماضي في سوريا كان أسبوعا خطيرا وصعبا جدا, مؤكدا أنه إذا لم نتابع الحل السياسي في سوريا وبشكل فعال يمكن للأوضاع أن تخرج عن السيطرة.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الحد من التوتر في سوريا على رأس أولويات جدول أعمال مباحثات أستانا الشهر المقبل, مضيفا: “نحن بحاجة إلى ضم المزيد من الدول إلى المباحثات , وأن السوريين يمكنهم أن يحلوا أزمتهم بأنفسهم ونحن يمكننا تقديم المساعدة”.

وتعقيبا على الضربة الأمريكية, الفرنسية, البريطانية, قال دي ميستورا إن “ما وقع لن يؤثر على العملية السياسية في سوريا”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في ,وقت سابق, أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيصل إلى طهران لعقد لقاءات مع قادة إيرانيين على رأسهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ,و فريق التفاوض الإيراني في مفاوضات أستانا بشأن سوريا.