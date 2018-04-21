أخبار مصر - وكالات

أعلن ميسواتي الثالث، ملك سوازيلاند، عن تغيير اسم بلاده الواقعة في جنوب قارة أفريقيا، إلى مملكة “إي سواتيني”، وذلك خلال الاحتفال بالعيد الخمسين لاستقلال بلاده، الذي يتزامن مع عيد ميلاد الملك الخمسين.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يغير فيها ميسواتي لمملكته، فسبق وأن استخدم هذا الاسم سابقا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 وفي خطاب افتتاح البرلمان عام 2014.

وذكر الملك “إن اسم سوازيلاند يسبب الارتباك، فحيثما نذهب يشير إلينا الناس على أننا سوازيلاند”.