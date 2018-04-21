القاهرة - أ ش أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتي بتروجت مع الأهلي والزمالك مع الأسيوطي في الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي في ضيافة بتروجيت، بينما يستضيف الزمالك فريق الأسيوطي سبورت، وذلك غدا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات، إقامة مباراة بتروجيت والأهلي على ملعب الجيش بالسويس في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بدلا من إقامتها في السادسة مساء, بينما تقام مباراة الزمالك والأسيوطي على ستاد القاهرة في الساعة الثامنة مساء بدلا من الثامنة والنصف.